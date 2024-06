Las fake news, Scarlett, Taylor y Evo

El informe de la consultora Home Security Heroes sobre el estado de los deepfakes (2023 State of Deepfakes) en el mundo es alarmante: entre 2022 y 2023, la cantidad de pornografía deepfake creada pasó de los 3725 vídeos en 2022 a los 21.019 en 2023. En un año, ¡el crecimiento fue del 464%! ¿Qué significa eso? Los videos truchos de gente teniendo sexo frente a las cámaras, hablando con voces adulteradas, coqueteando con jovencitas, es la norma.

Uno, el video del caso de Scarlett Johansson. ¿Quién es ella? Como la presenta Wikipedia, “es una actriz estadounidense, establecida como la actriz mejor remunerada de la industria en 2018 y 2019. Figuró en las listas anuales de Forbes, además de ser citada por la revista Time como una de las celebridades más influyentes del mundo. Sus películas con papel protagonista totalizan más de 14,5 mil millones de dólares recaudados, lo que la convierte en la estrella femenina de cine más taquillera de la historia”. ¿Saben que hizo? Dar vida a la Viuda Negra en el fantástico universo cinematográfico de Marvel. Pero, ¿qué sucedió? La poderosa empresa OpenAI falsificó su voz. OpenAI es una empresa promotora de la inteligencia artificial y su proyecto estrella es, sin dudas, el famoso ChatGTP. Esta empresa buscó contratarla para que su voz pudiese expresar a un asistente de la Inteligencia Artificial para ChatGTP. ¡Si usas ese ChatGTP, te va a recibir educadamente la misma Scarlett Johansson! Ella no aceptó, pero ¡la empresa continuó lo planificado con una voz creada artificialmente igualita a la de ella!

¿Demandará Johansson a OpenAI? No lo sabemos, pero ya sabemos de esta truchez.

Dos, el video del caso de Taylor Swift. ¿Quién es ella? Wikipedia cuenta que ella es una fabulosa cantante y empresaria estadounidense. Taylor comenzó a escribir canciones a los 14 años y firmó con Big Machine Records en 2005 para convertirse en cantante de country, siendo la artista más joven contratada por Sony Music Publishing. Lanzó seis álbumes y el último “You Belong with Me”, la catapultó a la fama, siendo el álbum más premiado en la historia de la música country”. ¿Qué dice El País sobre esta maravillosa artista?: “las redes se han llenado de imágenes sexualmente explícitas de una de las personas más influyentes del momento: la cantante estadounidense Taylor Swift. No se trataba de fotos reales, sino de desnudos creados con inteligencia artificial (IA), deepfakes porno. Una de las publicaciones más destacadas en la red social X ha llegado a acumular más de 35 millones de visualizaciones, 24.000 reenvíos y cientos de miles de me gusta. Swift estaría estudiando si demandar a la web que primero colgó las imágenes”.

Tremendo. La pornografía trucha venciendo en el mundo.

Tres, el video del caso de Evo Morales, expresidente de Bolivia. ¿Qué podemos ver? Como lo dice Brújula Digital: “un video en redes sociales muestra al exmandatario Evo Morales mientras coquetea e intenta seducir a dos jóvenes (…) en este se ve cómo dos jóvenes, con vestidos cortos y ceñidos, lo saludan, le dan la mano y se abrazan con el expresidente. Él les pregunta si son solteras y, entre risas de los presentes, agrega que él lo es. “¿Cómo están, compañeras?”, dice Morales al ver a la primera joven, quien tiene un vestido lila. Luego le pregunta si ella es Carmencita, a lo que la muchacha le dice que sí. “¿Soltera?, yo también soltero”, agrega el exmandatario. La segunda joven lleva un vestido blanco, luego de darle la mano a Morales este la abraza y le pregunta lo mismo que a la primera. “¿También soltera?” y acota “Yo también”.

¿Qué podemos decir? Otra falsedad. Esta vez tratando de mostrar al hermano Evo como a un tipo vulgarmente excitado, promoviendo una “moteleada” con mayor brío al esfuerzo que viene desplegando patrióticamente para volver a ser nuestro mandatario. Muy grave.

¡No podemos dejar que estas injurias digitales saquen provecho de la fama de Scarlett, Taylor y Evo! ¡Debemos luchar!