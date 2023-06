Las franquicias crecen un 33% y recuperan niveles prepandemia

Así, desde la Cámara Boliviana de Franquicias ( Cafran ), la presidenta Scarlett Menacho, expresó que en época de pandemia muchas franquicias tuvieron que reducir sus costos con el propósito de mantenerse a flote, sin embargo a tres años de la crisis sanitaria, entre 2022 y los meses transcurridos de 2023, las franquicias establecidas en el país i ncrementaron sus ventas y el mercado boliviano se potenció con la incursión de Only (prendas de vestir), Silkaplast (revestimientos, Open Bolivia (prendas de vestir), Vaca Morena (restaurante), Pizza Hut y Yango.

“Las franquicias representan la posibilidad menos riesgosa de inversión , sin decir que no representa un riesgo, debido a que es un modelo de negocio ya probado. Ahora los inversionistas están mirando más adelante y ‘no ponen todos los huevos en la misma canasta’, sino se diversifican. Por eso, las franquicias representan una mejor opción frente a incursionar en proyectos con altos niveles de incertidumbre”, subrayó Menacho.

A decir de Sergio Hanna, artífice de la incursión al país de las franquicias Starbucks, KFC, Pizza Hut, entre otras, las franquicias tuvieron diferentes comportamientos después de la pandemia. Así, anotó que aquellas que no requerían presencia física pudieron reinventarse con tecnología, con canales de delivery o venta electrónica.

Lamentablemente, a la gran mayoría, a juzgar por Troche, más que todo de empresas pequeñas o emprendimientos en etapa inicial que abrieron alguna franquicia no muy reconocida, no les fue bien porque no lograron recuperar los niveles de venta prepandemia. Muchas -apuntó- cerraron y desaparecieron del mercado (boutiques de ropa, cafeterías, restaurantes, lavanderías y otros sectores).