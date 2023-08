Las ignoradas ideas de Wagner Terrazas Urquidi

En los años setenta del siglo pasado, el Ingeniero Agrónomo Wagner Terrazas Urquidi (1920-1989) fue un gran animador de ideas ecologistas en Bolivia. Terrazas se adelantó a su época y no se adscribió a las modas imperantes de su tiempo, como las teorías de la dependencia –ideas entre marxismo y estructuralismo–, que ensalzaron las metas normativas de desarrollo, industrialización y modernización. Los anhelos de progreso de países subdesarrollados como el caso boliviano, llevó a Terrazas Urquidi a estudiar la problemática ecológica y la destrucción del medio ambiente.

La principal labor de Wagner Terrazas fue desmitificar a los políticos y las creencias generalizadas de la sociedad boliviana sobre las grandes riquezas naturales de Bolivia, que afirman con “poses demagógicas y desplantes, haciendo alarde de la enorme cuantía de los recursos naturales, desde luego no comprobadas”. El autor se aleja de la típica diatriba antiimperialista y no cae en la ingenuidad de acusar a países extranjeros por los continuos saqueos y despojos de las riquezas naturales, tanto renovables como no renovables. Según Terrazas, el proceso de destrucción –continúo y acelerado– de todos los recursos naturales renovables, es a causa de sus propios habitantes. Esta aseveración fue corroborada por un estudio comparativo realizado por Terrazas Urquidi, posicionando a Bolivia como uno de los países más destructores de la región.