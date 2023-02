Las lecciones del 21F

El año 2015 c convocó a un referéndum para preguntarle al pueblo Si estaba de acuerdo con la reelección indefinida, y para sorpresa de los propios masistas el resultado les fue adverso, ganó el NO con el 51.35% frente al SI 48.7%.

Es peligroso no saber perder, empiezan a activar y ponerse en marcha el manual de la distorsión del relato que refleja lo más cínico de la polarización política. Recuerdo las primeras declaraciones de Evo al enterarse de los resultados: " El partido no ha terminado, este es el primer tiempo". Esta frase lo muestra de cuerpo entero, no cree en la democracia, no acepta resultados electorales adversos, está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder o de recuperarlo, y activó su Tribunal Constitucional para que le diga que la reelección indefinida es un Derecho Humano y que puede presentarse como candidato, a pesar de haber perdido el Referéndum. Qué canallada de quienes son llamados a ser los guardianes de la constitucionalidad.

Me he extendido un poco con los datos electorales solo para demostrarles que la única elección que ganamos, con las reglas de ellos, con la corte electoral de ellos, con el padrón electoral inflado, con el fraude preparado por ellos en el día de la elección, en los territorios donde no admiten a otros candidatos, fue cuando nuestro candidato fue el NO. Es el único candidato que en 6 elecciones desde el 2005 le ha ganado al MAS.



No entender que la unidad es la condición indispensable para recuperar la democracia, la justicia, la libertad, es no entenderle a la historia o jugar a ser cómplice de la consolidación plena de la dictadura en Bolivia.