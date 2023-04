Las máscaras de Lula

Sin embargo, al declarar- además con un énfasis no casual, que la culpa del desangramiento en el territorio ucraniano no está en Rusia sino en Estados Unidos (y de alguna manera en la Unión Europea por las sanciones a Moscú) revele el mismo rostro que otros mandatarios aliados de Vladimir Putin. No sorprende que Brasilia fue la primera escala del recorrido de Sergei Viktorovich Lavron, antes de los abrazos con los dictadores de Venezuela, Nicaragua y Cuba.