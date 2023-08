Las mujeres de los poderosos

La noticia que está recorriendo por todos lados sobre la supuesta amante ecuatoriana que hubiera tenido el general Augusto Pinochet, nos hace rememorar la Historia, y llegar a la conclusión de que a los hombres que les gustó mandar, que tuvieron el poder en sus manos, también les fascinaron las mujeres y los amores, furtivos o no. Desde el punto de vista de los varones parece algo natural.

El “affaire Pinochet”, nos lleva a muchas elucubraciones y concluimos en que es cierto que el poder es algo que se convierte en un encanto muy cercano al sexo. Si a los políticos engrandecidos los vitorean y los aman los hombres, ¿por qué no los van a amar las mujeres? ¿No se dice acaso que el poder entraña mucha más sensualidad que la intelectualidad o el arte?

El general Pinochet no era un hombre poderoso cuando se enamoró y cautivó a la bella ecuatoriana. Tampoco se supo que después fuera un mujeriego ni mucho menos. Allende y Neruda sí tenían fama de ser fervientes amantes del bello sexo. Eso solo para hablar de personajes chilenos. No era el caso de Bolívar y Manuelita Sáenz, otra ecuatoriana rompe corazones.

Pero si vamos hacia atrás, entre nuestros conocidos americanos del siglo pasado, nos encontramos con protagonistas famosos pero menos heroicos, como Trujillo –y su yerno Rubirosa–, los Batista, Somoza, Pérez Jiménez, y con otros dignatarios centroamericanos y del Caribe, nombres de cuyas concubinas no se han registrado porque eran muchas o porque lo ignoramos.

De Fidel Castro, poderoso entre los poderosos, admirado por las muchachas de la Revolución, no se mencionan affaires, seguramente que por el cuidado de su imagen que estaba a cargo de la inteligencia cubana o de la KGB soviética. Y del general Perón no sabemos si se ha investigado más allá de Evita –amada y odiada– a quien hizo su esposa, pero pudo ser que Isabelita no fuera la única heredera de su enamoramiento.