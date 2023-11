Las ‘mulas’ desaparecidas de la droga; mujeres bolivianas presas en Brasil

“Me dejé tentar con el diablo, no escuché a Dios”, dice María Cerrudo Gómez, boliviana que desde abril está desaparecida para su familia, y que se encuentra recluida en la cárcel de Sant’Anna, en São Paulo, Brasil.

Se arriesgó porque el dinero que ganaba limpiando casas y lavando ropa no era suficiente para mantener a su madre enferma y a sus nietos, de los que estaba a cargo desde que su hija se fue a Chile, pero hace más de dos años que no sabe nada de ella.

En una visita reciente del cónsul boliviano en São Paulo a la cárcel, María le dio un número de teléfono para localizar a una señora que a veces cuida a sus tres nietos. Ellos son su mayor preocupación. Pero no ha recibido noticias.

En Corumbá, la pastoral carcelaria, el juez local, el defensor público y las propias internas reconocen que sólo han visto al diplomático boliviano un par de veces, que no suele estar disponible cuando lo han citado y que las reclusas no tienen asesoría legal o apoyo para comunicarse con sus familiares. Algunas de ellas apenas han recibido un kit de higiene, cuyo contenido solo cubre un mes de estancia. El apoyo de organizaciones sociales y religiosas es fundamental para contrarrestar la ausencia diplomática.

Wara Pérez Zapana, de 23 años, salió a principios de mayo de su casa en Irupana, Sud Yungas, La Paz. Se despidió de sus hijos de 7, 4 y 2 años, que no volvieron a saber de ella.

Wara necesitaba dinero para pagar un préstamo que adquirió junto a su marido en el banco, le ofrecieron 600 dólares por llevar seis kilos de droga, pero fue detenida. Ahora quiere enviar señales de vida, no tiene cómo hacerlo. No ha visto al cónsul, no tiene abogado propio y depende del defensor público. Tampoco habla portugués y toda la ayuda que ha recibido ha venido de parte de la pastoral carcelaria.