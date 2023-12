Las (no) señales del Presupuesto General del Estado

La primera opción lógica es cortar el subsidio a los combustibles, que representaría casi un tercio del déficit global (USD1.400 millones). Políticamente parece difícil porque existe el antecedente fallido de 2010 cuando se quiso eliminar, pero también porque en estos años no se preparó una alternativa para focalizar este subsidio y perfeccionarlo. Pero otro inconveniente aún más grande: por más que se elimine el subsidio, la necesidad de dólares persistirá sin importar si la importación la paga el público o privado.

Esto no implica que el subsidio no se discuta. Hasta el momento la visión sobre el tema ha sido maniquea y dicotómica: si o no. El debate correcto incluye a quienes debe llegar, cómo focalizar y cuál es el monto sostenible en el tiempo. Como dice un adagio popular “no se puede tapar el sol con un dedo.”