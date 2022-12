Las obras son medios, no fines

Las obras son MEDIOS, no son FINES en sí mismas. Cuando se construye un hospital, el objetivo es mejorar la salud; ¿cómo se mide esto? A través de indicadores, por ejemplo, número de niños con desnutrición, número de personas con diabetes, etc. Construir por construir no es un objetivo logrado, es un medio, una herramienta. Es la medición de los indicadores de salud, los que nos darán el resultado y nos dirán si esa inversión, si esa obra, ayudó a alcanzar el objetivo en salud. Y si no, pues debiera considerarse malversación.