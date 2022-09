Las prioridades del centro de Santa Cruz de la Sierra

El centro de la ciudad está lleno de micros, pero cada día se vacía más de habitantes. Ahora, caminar por sus calles es ir contando los letreros que hablan de venta o alquiler de sus espacios. Las vitrinas, antes llenas de color y alegría, ahora solo muestran oficinas y tiendas vacías, además del deterioro propio de algo que ya no se cuida.

Lo que no cambia es el enredo de cables aéreos que cruzan de acera a acera; nudos que son peligrosos y que afean las calles céntricas. Todos los servicios se fueron instalando de esa manera improvisada. Tampoco se logra resolver el problema de las tuberías viejas y deterioradas de agua y alcantarillado, razón por la que es frecuente encontrar pozos abiertos con el anuncio de reparación parcial del problema.

El centro cruceño se va vaciando de negocios y de vecinos, que optan por salir a urbanizaciones más lejanas, pero más seguras y menos saturadas de ruido. Lo que no disminuye es la abundancia de micros, dos mil unidades lo atraviesan cada hora. Hay 16 rutas o canales de transporte público en el reducido espacio que está dentro del primer anillo y hay 105 líneas que operan en la zona. ¡Cómo no se van a deteriorar las losetas! El municipio y los dueños de micros no quieren modificar el sistema de transporte público y solo hay parches o ¿es que tienen algún estudio que justifique tanto micro junto en el maltrecho centro cruceño?