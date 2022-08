Las protestas cruceñas

Muchos compatriotas se extrañan –otros se quejan– de los paros y de los cabildos cruceños, manifestando que Santa Cruz es obstinada y pretenciosa en sus demandas. No faltan quienes afirman que esta región lo quiere todo, que no es solidaria con la pobreza reinante en el país. Sin embargo, cada uno de aquellos que nos critican tienen a uno o más de sus familiares en esta tierra, porque aquí han encontrado trabajo y bienestar.

¿Por qué entonces, cuando se trata del progreso cruceño, muchos se ponen del lado del centralismo, tramposo con Santa Cruz? ¿No vemos acaso que el 80% de los masistas existentes en estas llanuras son andinos o parte de su descendencia? ¿Aunque la ideología del MAS no coincide con el afán de desarrollo de nuestro pueblo? No podemos creer que, si los collas son bien recibidos y prosperan, en el momento en que se juega el destino del departamento se pongan en el lado contrario. Puede que sean los menos, pero pesan en la balanza.

¿Qué pasa en el fondo? ¿Por qué de los paros? ¿Qué es lo que alguna gente no entiende? Sucede que el Gobierno no quiere que haya censo antes del 2024, cuando todo estaba previsto para el 2022. Hasta hace un par de meses el INE afirmaba que el censo marchaba sin mayores inconvenientes para llevarse a cabo este año.

El enorme crecimiento de nuestra población, la desmedida inmigración, que conlleva gastos que Santa Cruz no tiene, indigna. Crece la sospecha de que el Gobierno quiere ponerle trabas al desarrollo cruceño. Si le pone obstáculos hasta a nuestras exportaciones, ¿por qué el centralismo no va a desear quedarse con todos los recursos que nos corresponden? Que el resto de las regiones no reclamen es su problema, tendrán sus motivos. Pero Santa Cruz, acosada por el MAS desde el inicio de su Gobierno, está siendo claramente perjudicada y eso no se debe soportar más.