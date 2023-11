Mientras estudié dos años de secundaria en Salta, me tocó aprender el himno argentino. Una parte nombra al país vecino como “las provincias unidas del Sur”, algo que contrasta con la realidad actual.

Nuestros vecinos están polarizados y divididos pues, según dicen los politólogos, es la elección más dividida desde 1983. Desafortunadamente, la elección del próximo domingo no solucionará esta situación porque las preferencias están concentradas en dos polos antagónicos.

La discusión ha degenerado y ya no se arguye sobre las propuestas para que Argentina no se hunda aún más en la crisis. El debate del pasado domingo sólo expuso dotes retóricas y uso intenso de chicanas, pero no los planes que tendrían los candidatos que pujan por la presidencia.