Las redes sociales influyen en la mala escritura en escolares

Hay distorsiones especialmente con las abreviaturas, pero también es común el olvido de tildes, se obvian las comas y hay confusiones en la ‘h’, entre los problemas más comunes. La profesora María L. señala que ha observado que existe una confusión entre los estudiantes con el uso correcto de la ‘ll’, ya que cada vez es más común que los jóvenes la pronuncien como ‘y’, debido al fenómeno conocido co mo yeísmo, que se ha acentuado con el uso de la tecnología. “Hay niños que en pleno dictado piden que se les aclare si una palabra con ll, como calle o llave, se escribe con ‘y’; en ese momento tenemos que hacer un alto para aclarar”, manifiesta.

Otras profesoras lo notan al momento de corregir exámenes y revisar tareas. “Ponen ‘q’ en lugar de escribirlo completo”, señala Lizeth y muestra el examen de una alumna de sexto grado con este error. Añade que no siempre es porque no sepan cómo escribir correctamente, sino que lo hacen sin darse cuenta por la costumbre que adquieren en las redes sociales.

Señala que en la ‘vieja escuela’, si un alumno tenía errores ortográficos o una palabra mal escrita era obligado a escribirla 100 veces, pero eso ya no se aplica y ahora se recurre a nuevas estrategias. Se hace lo posible para incentivar a la lectura, porque eso ayuda a que los escolares aprendan a escribir de forma correcta.