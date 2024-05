Las virtudes burguesas

“...el capitalismo es absolutamente indispensable porque sin él, se volvería a generar la escasez, y con la necesidad, se volvería a empezar la lucha por lo necesario y, fatalmente, se volvería a caer en el viejo barro.” Carlos Marx.

La ideología alemana Audite et alteram partem (Escucha también la otra parte ).

Proverbio medieval “Si no existieran intereses diferentes, casi no se notaría el interés común y nunca se le pondría trabas; todo iría por sus propios pasos y la política dejaría ser un arte”. Jean-Jacques Rousseau.