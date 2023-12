“Le digo a Aitana que en sus manos está hacer feliz a mucha gente; en especial, a los niños”

Los consejos vienen desde siempre, Aity quería ser reina y yo le mostraba ejemplos y videos de qué hacer y que no, lo bueno y malo se le hace notar día a día, hasta por redes sociales le escribo si algo no me gusta para no olvidarme. Lo principal en la vida, no solo en los reinados, es la humildad de las personas, en este caso también la sonrisa, alegría, carisma y el cuerpo incansable, gracias a Dios ella es todoterreno.