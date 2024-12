Lecciones de ajedrez

El ajedrez es un deporte de estrategia y respeto - no lo digo yo- sino el profesor de ajedrez de mi hijo y es lo primero que le han enseñado, mucho antes de empezar a mover las fichas. Algo que no le han enseñado aun, son conceptos como “jugar sucio”; este término existe en este deporte, pero no se refiere a movimientos ilegales, sino más bien, cuestionables.

En este tablero llamado Bolivia, ninguna ficha puede jugar sola. Las torres no avanzan sin los peones, el rey no se defiende sin los alfiles, y el equipo entero pierde si no hay coordinación. Si algo no va bien en el juego, no es por culpa de las fichas; es porque el ajedrecista no está entendiendo cómo jugar la partida y no, no es culpa de las fichas.