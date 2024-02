Lecciones malditamente caras

El aprendizaje que deja el bloqueo nacional de rutas -no resuelto, sino en suspenso parcial y condicional- es rico y profundo, pero es, ¿cómo negarlo?, endemoniadamente costoso.​

Es necesario no perder de vista que estas cuentas son por entero provisionales, porque en cualquier momento y curva de los acuerdos partidarios, la tropa legislativa de Morales Ayma o la del presidente actual encuentran algo que no les gusta y todo vuelve al punto de partida.

No es difícil que ocurra, porque cada una de las facciones espera que la realización de las elecciones de magistrados les permita obtener (o mantener) una mayoría dentro de los tribunales elegidos y, muy especialmente, en Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque, como la historia nos ha demostrado con dolor y vergüenza, quien tenga esa ventaja puede ordenarle a sus funcionarios “elegidos” que aprueben una “sentencia constitucional” ajustada perfectamente a sus necesidades y caprichos, sin importar lo absurdo y arbitrario que sea ese fallo, porque es irrevisable y definitivo.

Si existiese en el Legislativo alguna oposición, esta tendría que haber aprendido que las elecciones judiciales previas demuestran que no toda elección es democrática y gracias a eso tenemos “magistrados” elegidos con menos del 10%, por lo que es necesario corregir no solo el sistema de selección de candidatos, que permite manipular las listas y abre espacio a postulantes cuyas posiciones sobre cuestiones legales fundamentales el electorado desconoce, sino el establecimiento de sistema de mayoría que garantice la representatividad real de los elegidos. Esto no puede hacerse de inmediato, pero se requiere de una guía que oriente y prepare el camino a reformas profundas en este campo.