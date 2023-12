Lectura y matemáticas, las dificultades que siguen enfrentando los escolares

Así lo refleja el estudio titulado La situación social de Bolivia , de la Fundación Milenio, que advierte sobre falencias en la calidad de la educación y concluye que la mayoría de los niños y adolescentes que asisten a las escuel as no tienen los niveles mínimos de competencia en materias básicas para su formación.

Tomando como referencia las pruebas de medición de aprendizajes del Tercer Estudio Comparativo y Explicativo de la Unesco de 2017, el estudio señala que el 74% de los estudiantes de tercer grado de primaria se encuentra en los niveles de desempeño más bajos en lectura. La situación no mejora en sexto grado, pu es cerca al 85% de los alumnos tiene serias deficiencias en su aprendizaje, de manera que la mayoría no entiende lo que lee y no tiene la capacidad adecuada de establecer relaciones, interpretar, reflexionar e inferir significados; lo que implica una deficiencia fundamental para el desempeño en otras áreas del conocimiento.

En matemáticas la situación es menos alentadora: ocho de cada diez estudiantes de tercer grado y dos de cada tres en sexto grado se ubican en los niveles de desempeño más bajos. Esto quiere decir que los estudiantes no dominan las habilidades necesarias para resolver problemas matemáticos complejos. Así, por ejemplo, la mayor parte de los estudiantes de tercer grado (el 81 por ciento) no puede resolver problemas que involucran la comparación y conversión de medidas o l a interpretación de figuras geométricas, que son habilidades mínimas que el grado exige. Se debe señalar que las puntuaciones promedio obtenidas por los estudiantes bolivianos son sistemáticamente más bajas que el promedio regional.

Destaca que la investigación muestra elementos importantes que se deben analizar, entre ellos “que el drama más grande del sistema educativo boliviano está en los maestros que no han sido suficientemente formados, no están motivados, no son incentivados, no son seguidos en su desempeño y eso hace que el avance y el trabajo no sea el óptimo”.