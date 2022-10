Legal, mas no justo

Hace algunos días escribí sobre la migración, describía que es una constante que se presenta en el mundo, en la cual las personas deciden movilizarse por diversos motivos, teniendo como fondo la sobrevivencia del individuo; es decir, la mayoría buscan no morir de hambre o víctima de la delincuencia; esta misma semana, la ONU confirmó que más de 7 millones de venezolanos han dejado su país para buscar un mejor porvenir (soy uno de ellos), porque en la bella nación venezolana no lo encuentran; las causas son diversas, pero una constante es la necedad de algunos gobernantes, de implementar un sistema de gobierno que sus propios creadores no implementan, porque es un fracaso total y destructor de vidas (es el famoso socialismo del siglo XXI).