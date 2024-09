Legislativo aprobó $us 5.196 millones y el Gobierno dice que recibió solo el 75%

La difícil situación económica que vive el país debido a la escasez de dólares ya no es negada por el Gobierno, que en los últimos meses ha asegurado que parte del problema radica en el bloqueo de 12 créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, destinados a garantizar la inversión pública, lo que podría aliviar esta crisis gracias al efecto multiplicador de estos proyectos. No obstante, legisladores de oposición aseguran que desde que el presidente Luis Arce Catacora asumió el poder en noviembre de 2020, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados han aprobado 41 créditos por un valor de $us 5.196 millones.