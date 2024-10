Ley de escaños en base a un censo dudoso

La propuesta oficial ya genera rechazo, especialmente en los dos departamentos que van a tener modificaciones. Santa Cruz porque sus autoridades creen que no se le da lo que realmente debe tener, en base al crecimiento poblacional. En Chuquisaca porque no se quiere perder la representación que se tenía.

Pero el debate no está cerrado. Hay observaciones de fondo y es un tema que se arrastra y que puede generar complicaciones hacia adelante en el proceso electoral. Santa Cruz no está conforme con los resultados y no los ha avalado en ningún momento. El INE no puede avanzar sin este departamento, el más poblado del país.