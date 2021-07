Liberan a acusados de quemar buses PumaKataris

Escucha esta nota aquí

Tras alegar la ausencia de fundamentos que los inculpen, la Fiscalía dispuso el sobreseimiento de tres personas, dos varones y una mujer, de las investigaciones que se realizaban para establecer responsabilidad por la quema de 66 autobuses municipales de La Paz, conocidos como PumaKataris.

Con esta liberación ya no existe ninguna persona procesada por estos hechos que se produjeron el 10 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales y las fallidas elecciones de ese año.

Este proceso comenzó con 25 personas acusadas por esos actos vandálicos, pero el Ministerio Público las fue eximiendo de culpa progresivamente. Muchos de ellos estaban detenidos en San Pedro.

“¿Cómo puede ser que a casi dos años de aquellos luctuosos hechos, la Fiscalía no sepa quién quemó 66 buses? No estamos hablando de un fosforito, no estamos hablando de una bombita molotov que estaba escondida detrás de un muro. 66 buses delante de la ciudadanía y que la Fiscalía no sepa quién es culpable merece la renuncia del fiscal general Lanchipa”, dijo el alcalde de La Paz, Iván Arias.

La Alcaldía de La Paz apelará las decisiones del Ministerio Público.





