“Libertad para Camacho”, el grito en la sesión de honor del legislativo departamental

Hubo fiesta, pero también dolor por los que no pudieron estar presentes.

En la misma misiva, el gobernador recalcó que “somos esa tierra de esperanza a la que vienen los bolivianos de todos los rincones”, y que en 15 años cobijará al 50% de la población del país, lo que conlleva a que Santa Cruz no solo sea una potencia económica, sino también demográfica que conducirá los destinos del país”.

“Seguimos sin nada que celebrar porque esa silla sigue vacía, porque quien debe estar sentado ahí los llena de miedo. Creen que teniendo a Camacho encerrado, el pueblo cruceño dejará de luchar. Se nota que no nos conocen”, recordó al centralismo, y lo aludió de llevar al país a la ruina.

Por último, el presidente del ente legislativo reconoció que lo invadió un profundo dolor al no haber entregado en vida el homenaje al Gral. Gary Prado Salmón, a quien resaltó como ejemplo de entereza ante las “humillaciones de jueces y fiscales, siguiendo instrucciones del gobierno de Evo Morales”.

Rolando Aróstegui, abogado, ex universitario y cofundador del MIR, y ex servidor público, recordó que no puede haber Santa Cruz sin sus provincias, ni Bolivia sin Santa Cruz, y que por eso la región debe exigir participar en la

construcción del destino común.