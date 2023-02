Liderazgos opacos

Los habitantes de este territorio tienen derecho a ser guiados y a votar por personas que respondan a las expectativas y reflejen el coraje y la alegría de las familias que salen una y otra vez a las calles. No los pagados, los embriagados, los que reciben fichas y un sándwich, sino aquellos que mantienen la utopía de ser más libres. Sin embargo, la contraparte de dirigentes o candidatos de partidos políticos estuvo y está lejos de dar la respuesta oportuna y necesaria. La gran movilización del 2016, que obviamente tenía una mirada más lejana que solo censurar el enriquecimiento de la Zapata y los empresarios chinos, no tuvo un resultado coherente.

Los candidatos (y los voceros) de los diferentes partidos no lograron un plan alternativo y fortalecido para contrastar con el poderoso esquema del oficialismo. No existen partidos bolivianos que consigan la red internacional (ideológica, académica, mediática) que tiene el Movimiento al Socialismo en todo el mundo. No existe la propuesta completa de un modelo alternativo.

Así, la primera condición de los futuros líderes y candidatos debe ser el respeto a las reglas de la democracia y también conocer Bolivia. No más discursos de quienes nunca entraron al Cerro Rico ni cruzaron un río amazónico, ni sudaron en el Chaco. No más líderes que no lean los textos de historia de los historiadores competentes. No más gente que no lea periódicos, sobre todo las páginas de opinión. No más personas que quieran dar soluciones y ni siquiera aprenden la agenda internacional.