Límites: Piso Firme es asiento electoral de Santa Cruz y no de Beni, según el TSE

El gobernador del Beni, Alejandro Unzueta, reclamó ese poblado como parte del territorio beniano. A inicios de febrero anunció que no iba a respaldar al censo si no se arreglaba el conflicto de límites con Cochabamba y el miércoles presentó una demanda contra la Ley 846 de 2016 que fijó esos límites. Este conflicto no tiene nada que ver con Piso Firme, pero se produce a pocos días del censo, según las autoridades cruceñas.