Lío en la Gobernación va y viene a través de mensajes, sin propuestas ni solución

La “telenovela” que se viene desarrollando en la Gobernación cruceña relacionada con la suplencia temporal tiene cuerda para rato. El flujo de mensajes de ida y vuelta entre el gobernador Luis Fernando Camacho, junto a su entorno, y el vicegobernador Mario Aguilera, a través de los medios de comunicación, ha ido creciendo. Analistas y parlamentarios ven con preocupación que no existan propuestas ni soluciones a este conflicto.

“Falso, ¿alguno de ustedes cree que Luis Fernando (Camacho) firmó esa carta o las otras cuatro cartas que han estado circulando con firmas diferentes? Una parece firmada con la derecha, otra con la izquierda y otra con la izquierda profunda. Entonces, no lo creo. Segundo, si alguien lo cree, es mentira porque tampoco me he reunido con el ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) y tampoco lo conozco”, declaró Aguilera ante los medios.