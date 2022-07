Lista de invitados

En las celebraciones de empresarios, profesionales, emprendedores con negocios legales no suele haber derroche. Es muy difícil que el dueño de alguna factoría tradicional descorche botellas gigantescas de champán para regar por cualquier parte o que contrate a un conjunto mexicano para amenizar los 15 años de su hija o que invite a cuatro mil personas a través de redes sociales.

¿Mientras brindaban con cada trago, no observaron nada extraño? ¿Puro “traqueto”, como dicen los colombianos? Los delincuentes tienen parientes y seguramente nadie es responsable por la sangre que une y por el camino que cada individuo escoge. Igualmente, existen amistades del barrio, de la escuela, de otros espacios que crean lazos fuertes.

Lo que es inaceptable y no tiene justificación es aceptar una invitación de un individuo que acumula millones de dólares sin justificación clara, a no ser que se comparta la decadencia moral de la sociedad boliviana. Así como tampoco es posible aceptar que una foto abrazando a un “narco” es solo una casualidad; puede ser posible, pero seguramente no es ingenuidad.