Lista preliminar de ciudadanos para superar la ignorancia que nos agrede a todos

Sirva la metáfora para trasladarla al campo social ya que parecemos indefensos frente a una ignorancia voluntaria y agresiva. Esto tiene que ver con el respeto a la democracia, a la mayoría que seguirá siendo el principio esencial, y también, a los fundamentos de racionalidad y sentido común que no podemos perder por el riesgo, si dejamos solos a los que deciden en nuestro nombre, que dispensando trámite y con voto de urgencia, 2/3 de la Asamblea Legislativa anule, como alguna vez se dijo, la Ley de la Gravedad.

De las experiencias vividas, algunas macurcaron a la Constitución y quienes practicamos la civilidad como fundamento de vida en sociedad. Cuando un Referéndum dijo NO, y un fallo cantinflesco dijo, “no pero sí”. Cuando un fallo impuso que la elección indefinida fuera un Derecho Humano del emperador, y él, agradeció la probidad de su justicia. Ahora, un juez innombrable ha aprobado el amparo promovido por el gobierno para suspender la función de la Asamblea Legislativa de interpelar a los ministros porque atenta contra el derecho al trabajo que ellos tienen. Y parece que otra interpretación mágica, pronto permitirá que no se cumpla la improrrogabilidad y cesación automática de los magistrados del órgano judicial el 31 de diciembre del 2023. Constitucionalmente, el 1º de enero del 2024, sus fallos serán nulos de pleno derecho.

Como estas situaciones superan el ámbito personal no existe otra forma de enfrentarlas que no sea colectivamente, buscando respuestas dónde está la salud de nuestro cuerpo social para ponerla en valor. En un ejercicio anterior propuse personalidades que, desde la función y el pensamiento público, ayudaron a planificar la Bolivia actual y con el título “Inventario humano para superar el Bicentenario”, compartí un listado preliminar de 35 ciudadanos que unieron su conducta a un momento de nuestra historia. He continuado con la investigación, buscando ahora desde la ciudadanía, personas imprescindibles que tendrían que seguir siendo los referentes en sus temas, y con valor civil, nos digan firmes y sonrientes lo que es posible hacer o nó, para salir de esta crisis.