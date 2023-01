Llaman a cabildo nacional para exigir democracia y un ‘cambio radical’ de la justicia

“Pero, estamos preocupados por la justicia. Estamos defendiendo la libertad. No queremos que vayan a la cárcel más dirigentes por causas manipuladas. No queremos esa justicia que mete a la cárcel por motivos políticos. Si el caso del golpe es real, ¿por qué no ha sido convocado Evo Morales? Hay dudas; él tiene responsabilidades por no respetar la democracia ni la Constitución Política del Estado. De eso no habla la justicia”, añadió el dirigente.