Llegarán los libros, pero los desafíos continúan

Ese cambio no puede esperar más. La crisis judicial centenaria, agravada por el autoritarismo de la última década, ha devenido en tragedia y podredumbre judicial.

Primero. La Resolución autorizando las firmas y dando un plazo de 90 días para su recolección tiene algunos equívocos; el principal es que el TSE no entregará libros sino solo un “formato” con el que los promotores tienen que imprimirlos, notariarlos y distribuirlos, tareas onerosas que llevarán varias semanas, pero, por error de la Resolución del TSE, ese tiempo administrativo se computa como parte de los 90 días, reduciendo peligrosamente el plazo efectivo de recolección de 1,5 millones de firmas.

Tercero. Recabadas y verificadas las firmas todavía el trámite va al Tribunal Constitucional para que se verifique que la Reforma no afecta la forma de gobierno, los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución. No solo que en el TCP podría haber nuevas demoras sino una abierta intromisión gubernamental, en un tribunal que no ha dado señales ni de eficiencia ni independencia, pero 1,5 millones de firmas y la movilización previa podrían disipar esos temores.