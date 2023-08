Lo que el país espera y necesita

Bolivia conmemoró 198 años de independencia. Se espera que el Bicentenario llegue a un país reconciliado y con mayor calidad de vida. Sin embargo, esa condición requiere de un trabajo previo, de avanzar con rumbo claro que, por ahora, no es el adecuado. En las fiestas patrias se esperaba una visión presidencial más ajustada a la realidad, más empática y menos triunfalista cuando hay tanto por reparar.​

Por ejemplo, sería interesante que el presidente definiera políticas que permitan integrar a todos los sectores productivos del país. Que se diera cuenta de que apoyar a los empresarios privados y trabajar con ellos no está mal. La sinergia ayudaría a potenciar sectores económicos fundamentales como el de la agroindustria y la agropecuaria, dar legalidad a la explotación de oro y de otros minerales y avanza hacia la exportación de litio con contratos a la luz de todos y con las mejores condiciones para los bolivianos.

Se espera que el Gobierno sea capaz de disminuir el déficit fiscal. Ahora el Estado gasta mucho más de lo que el país genera. La burocracia estatal podría convertirse en el tercer municipio más grande del país y no brilla precisamente por su eficiencia. Las pegas en los ministerios y otras oficinas están hechas para los conmilitones que hacen méritos partidarios, pero que no siempre demuestran eficiencia administrativa. En un tiempo de ‘vacas flacas’ no se ha anunciado ninguna política de austeridad, mientras se obliga a la ciudadanía a ajustarse los cinturones por la actual situación económica.