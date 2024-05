Lo que soñamos hace 50 años

“Soñadores”, “Soñar no cuesta nada”, “hagan algo útil”, así nos clasifican a los planificadores urbanos. Somos un gremio frustrado dicen, porque los planes nunca se concretan. Sin embargo no debemos olvidar que todo lo bueno que alguna vez se hizo es gracias a que alguien, antes, lo ha soñado. Siendo realistas si se logra un 30% de lo que se plantea, ya se ha aportado mucho. El resto queda como semilla para los que vienen, porque así se avanza.



Citaremos algunos de los sueños que tuvimos hace 50 años y que se han hecho realidad mediante los tres planes que estuvieron a nuestro cargo:



1. La consolidación de un Plan Director estructurado mediante una retícula de avenidas troncales cada 600/800 mts que definen una trama principal que define a las unidades vecinales y pueden garantizar transporte público, colectores de infraestructura y fluidez del tráfico a nivel urbano.

2. La definición y diseño de unidades vecinales a escala humana, rodeadas por vías troncales, que garantizan áreas habitacionales con equipamiento primario de acceso peatonal, densidades de edificación controladas y cercanía al comercio de bienes y servicios y el transporte público sobre las avenidas troncales.

3. La consolidación de un enorme parque industrial, originalmente de 900 has. pues el sueño era de una ciudad industrial.

4. El traslado de la estación brasilera y la habilitación de esos terrenos como parque urbano, así como la construcción de la primera terminal de buses.

5. Diseño y puesta en marcha del Plan Socio Urbano, consolidando 260 has de lotes con servicios básicos dentro del 4º anillo, entregados a familias de escasos ingresos para que los paguen a plazos.

6. La creación de la faja de equipamiento terciario comprendida entre los dos terceros anillos que alberga universidades, hospitales, hoteles, campos deportivos, centros comerciales, mercados etc. que no “entraban” dentro de las UV. Ha sido un gran éxito.

7. La cesión gratuita del 35% de las propiedades que se urbanizaban, con lo cual se han obtenido miles de hectáreas de forma gratuita. Ese % fue incrementado a 40% en el PLOT del 2005.

8. La creación de los distintos “niveles de planificación”: Unidad vecinal, distrito y nivel urbano, con los cuales se ha podido dimensionar y jerarquizar el equipamiento urbano en especial hospitales, parques, mercados y campos deportivos.

9. Se ha legislado para que las torres se proyecten no pegadas a sus linderos laterales sino mas bien sueltas, obligando al diseño de las cuatro fachadas lo cual ha producido un “skyline” o paisaje urbano de muy buena calidad.

10. Se ha fijado densidades menores para las UV, que tienen calles estrechas y densidades y alturas mucho mayores sobre avenidas. Así se desarrolló comercio y oficinas sobre las avenidas.

11. Se hizo un Plan para proteger el centro histórico, preservando su escala, carácter y volumetría. Este proyecto fue abandonado por el gobierno municipal.

12. Definición y preservación del Parque Metropolitano Piraí, hoy en peligro.



¿Qué no se logró, y por tanto se debe seguir soñando?



1. Trasladar el Trompillo para proyectar ahí el gran centro cívico administrativo metropolitano. Se hizo una consultoría que lo mostró positivo pero no se implementó por oposición de los dueños de hangares …

2. No obstante que se hicieron cuatro estudios de tráfico y transporte, estos no se pudieron implementar en especial el nuevo sistema de transporte público SIT, el BRT y la onda verde con semáforos inteligentes.

3 No se logró implementar el sistema de mercados propuesto, por lo que , sin Plan, se han invertido millones inútilmente.

4. No se logró la construcción decente de aceras en toda la ciudad, que es responsabilidad municipal, no del vecino.



¿Cuáles las causas que frenan estos y otros proyectos fundamentales para la ciudad? Básicamente tres:



1. La eliminación del Consejo del Plan Regulador, mecanismo que permitió a la sociedad civil hacerse cargo de la gestión urbana, entregandola a los partidos políticos, que no estaban en condiciones de asumir esa responsabilidad.

2. El sueño de la ciudad industrial se convirtió en la pesadilla de la ciudad informal sobre todo en Mercados y Transporte Público, poderes corporativos que por su peso político se convierten en una fuerza electoral que los gobiernos municipales dependientes del voto no se animan a enfrentar y por tanto no pueden hacer gestión.

3. El bajo nivel educativo y de cultura ciudadana lo que perjudica todas las posibilidades de avance. Nadie hace nada para cambiar esta situación.



Esas son las titánicas tareas que nos esperan. Se aceptan sueños…