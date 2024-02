Lorena Paravicini: “Si bien no recibo apoyo como deportista, me siento muy feliz de haber llegado lejos”

Ella confiesa que no recibe apoyo como deportista, pero aún así sueña con viajar a Japón para competir en julio, con el único objetivo de dejar el nombre del país en alto.

La verdad que este gusto nace de ver a mis hermanos entrenando desde muy jóvenes, y al ser la del medio de dos hombres, siempre fui muy competitiva y no quería quedarme atrás.

Internacionales tengo ocho. Fui a competir a Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, EEUU, México, Shanghai e Indonesia. Tengo medallas de todas las competencias, gracias a Dios me ha ido muy bien, pero en EEUU gané el campeonato mundial de la World Fitness Federation en Los Ángeles.

La verdad que es un orgullo poder representar a mi país y a mi departamento. Si bien no recibo apoyo como deportista me siento muy feliz de haber llegado lejos en este deporte que tanto amo.

Cuando estoy en preparación muchas veces me he privado de acontecimientos sociales y familiares para no sufrir.