Los acusadores serán acusados

La responsabilidad penal de toda esta cacería humana se debe atribuir (en primer lugar) a Evo Morales, Álvaro García Linera, Alfredo Rada, viceministros, excomandante de la policía, ex jefe de inteligencia hasta llegar al ejecutor del operativo, salvo los uniformados que obedecieron órdenes. También hay que incluir al “gabinete jurídico” y algunos otros civiles, aunque no se hayan ensuciados las manos.

En esta línea se condenó al alemán Adolf Eichamann, funcionario nazi que fue encontrado responsable del asesinato de miembros de la comunidad judía, aun cuando no participó directamente en el hecho delictivo. Y a los cabecillas de las Juntas Militares Argentinas, que gobernaron el país desde 1976 hasta 1983. En el Perú se condenó a Abimael Guzmán y otros, por el asesinato de 69 pobladores de la localidad de Lucanamarca el año 1983, y si bien no estuvo presente en el momento de las ejecuciones, su responsabilidad radica en el hecho de haber ordenado la muerte, desde la posición de mando de la Dirección Central de Sendero Luminoso.

Aunque lejos de la precisión alemana y la celeridad de la justicia peruana, en Bolivia se condenó a Luis García Meza Tejada, Luis Arce Gómez y varios de sus inmediatos colaboradores, por varios hechos criminales que no lo cometieron directamente, sino a través de los grupos paramilitares, según la sentencia de fecha 15 de abril de 1993. En todos estos casos, los acusados fueron condenados y encarcelados como autores mediatos de hechos criminales, aunque no se hayan “ensuciados las manos”, y alegaran en su defensa “yo no fui”, era “culpa del imperio”, se “rompió la cadena de mando”, etc.