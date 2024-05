Los bancos limitan pagos y compras por internet por escasez de dólares

Debido a “la escasez transitoria de dólares”— como lo ha reconocido el Gobierno— los bancos han limitado los pagos y compras por internet. Esto provocó la molestia de los usuarios que han usado las redes sociales para expresar su descontento ante esta situación. No obstante, las financieras sostienen que tomaron la medida ante la falta de divisas.



Justamente, desde el 2023 la falta de dólares ha generado apuros en diferentes sectores económicos. La situación se recrudeció durante el primer trimestre de este año. Esto hizo que en las calles el precio de la divisa sobrepase el umbral de los Bs 8, lejos de la cotización oficial de Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta.



Así también subieron las comisiones por los giros y transferencias al exterior. Ante esta situación, el Gobierno decidió, en coordinación con el sector empresarial, un paquete de 10 medidas para revertir la situación, como la liberación parcial de las exportaciones y beneficios impositivos para los exportadores.



Pero la escasez de la moneda extranjera se mantiene afectando incluso los pagos por internet que realizan los usuarios.



Esto hizo que algunos bancos reduzcan los montos en los pagos por la web. Por ejemplo, una financiera bajó su límite básico de $us 1.000 mensuales a $us 200 semanales. Y si el usuario sobrepasa este monto el banco aplica una tasa del 10% a la operación.

“No fabricamos dólares”

Ante esta situación, fuentes del sector financiero consultadas por EL DEBER, que pidieron no ser identificadas, indicaron que esta situación se da por la escasez de dólares en el sistema.



¿Qué está pasando? Consultó EL DEBER y desde las fuentes del sector informaron los siguiente: “Es que no hay dólares. Entonces, los bancos no fabricamos dólares, los compramos también. Y si no los conseguimos, no podemos atender los requerimientos, es así de simple”, explicaron.



Otra fuente indicó que por la escasez de dólares no pueden atender todas las solicitudes de salida de dinero (en dólares al exterior), ni tampoco el consumo de tarjetas, porque cada vez que se consume con tarjeta en el exterior, el pago debe ser en dólares.



El analista financiero, Jaime Dunn, sostuvo que en este momento Bolivia tiene una especie de ‘corralito’ de a cuenta gotas, por las restricciones que hay en el acceso a la divisa estadounidense.



“El hecho de que tú no puedes disponer de tus divisas en los mismos términos y condiciones de antes significa que ya se está armando, o más que hablar de corralito, un cerco alrededor de la divisa extranjera”, observó.



Para el especialista, para contrarrestar esta situación es necesario liberar la economía para acceder a más divisas. Pero por sobre todo, es imperioso que el Estado boliviano deje de gastar dólares.

Reclamo y respuesta de ASFI

Muchos de los reclamos se viralizaron mediante videos en las redes sociales. Un usuario, por ejemplo, dijo que realizó un pago de $us 500 con una tarjeta de una entidad financiera y le cobraron una comisión del 10%”, mientras que la diputada María Khaline Moreno aseveró que “lo que antes veíamos como una realidad para Cuba y Venezuela, hoy nos toca vivir”.



Eduardo Salvatierra, creador de videos para redes sociales conocido como ‘El Capi’, indicó que hace una semana intentó realizar un pago de 30 dólares en línea, pero fue rechazado en cuatro oportunidades. Llamó al banco y le dijeron que había superado su límite mensual para el uso de su tarjeta.



“Los bancos, creo yo en su mayoría, han puesto límites mensuales a las compras por internet por la escasez de dólares en Bolivia”, manifestó en un video.



Consultada al respecto, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en respuesta a EL DEBER afirmó que, conforme a la información reportada por las entidades financieras, se están atendiendo normalmente los requerimientos de la gran mayoría de consumidores financieros, no existiendo ninguna disposición contraria.



De acuerdo con la entidad reguladora, si bien a la fecha existen 48 reclamos recibidos en sus oficinas, relativos a los límites de retiros y transacciones con el exterior, este número es relativamente bajo en comparación con los más de 400.000 clientes de las entidades que usan su tarjeta de débito o crédito para hacer este tipo de transacciones cada mes.



“Es importante destacar que aproximadamente el 64% de los reclamos presentados ante esta instancia, culmina con una solución favorable al consumidor financiero”, señaló la ASFI.



La autoridad explicó que se están atendiendo los requerimientos de transferencias al exterior, verificándose que, durante el último año, el monto mensual promedio de las transferencias realizadas por las entidades financieras se acercó a los $us 700 millones. “Se ha mantenido al menos en $us 130 millones mensuales. En este sentido, no existe una gran cantidad de usuarios de servicios financieros que estén enfrentando dificultades al realizar compras de productos en el extranjero”, aseguró la ASFI.



Recomendó que, en caso de que algunos clientes tengan problemas reclamen en primera instancia a las entidades financieras y, de no recibir una respuesta satisfactoria, pueden hacerlo ante la ASFI.