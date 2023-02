Los bolivianos ya no lloran, facturan

Se alarman y tratan de alarmar a los bolivianos indicando que la Reservas Internacionales Netas (RIN) disminuyeron de $us 15.000 millones a $us 3.500 millones, pero como siempre no dicen que los $us15.000 millones se dio en la gestión 2014, vale decir a 8 años de la aplicación del modelo económico comunitario productivo, ya que antes de la aplicación del modelo las RIN llegaban a $us1.700 millones (gestión 2005); en esa época, para estos “analistas,” la economía no estaba al borde la crisis económica, pese a que las RIN eran la mitad de lo que ahora se tiene.