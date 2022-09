Los cabañeros reviven tradiciones cruceñas y piden mayor seguridad

Por esos años, agregó, el río Piraí era muy concurrido por familias enteras. Todos iban a chapotear un rato y se volvían, cada quien llevaba su ‘tapeque’, pero no faltaba quien se quedaban mirando. “ Nosotros vivíamos por el barrio 4 de Noviembre, pero la visión de negocio de mi mamá hizo que nos traslademos hasta las orillas del río. Aquí nací yo y mi hermana (Rossy) ”, asegura Bauer.

“Eso es lo que no me gusta. Promovemos un lugar turístico, antes venían familias al río y luego pasaban por su buen majadito y de paso se llevaban cuñapé o sonso. Ahora, vienen a comer y toman (alcohol) hasta que no pueden más. Si prohibieran el consumo de alcohol sería excelente”, confesó don Alfredo, quien además aseguró que los excesos generan inseguridad en la zona.