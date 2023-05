Los delitos son personales

Como hemos advertido en esta columna, las agresiones sexuales no prescriben, ya que la violencia, especialmente si son menores de edad, no sólo trasciende a la propia víctima, sino que impacta muy fuerte en la sociedad. La Corte IDH ha establecido que los delitos que impliquen el abuso sexual con acceso carnal -violación- vulneran la prohibición, que integra el jus cogens, y constituyen actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes (Casos “Fernández Ortega y otros Vs. México, 30/08/2010, párrs. 41-48, y Rosendo Cantú y otra Vs. México”, 31/08/2010, párr. 108).