Los desafíos del “modelo cruceño”

Confieso que no quise participar por una cuestión intelectual, En mi formación académica un modelo es una representación simplificada de la realidad, de las cuales hay miles. O, en su caso, son formas de organizar la sociedad; y, los que existen son variantes de los modelos básicos capitalista y socialista. No existen otros modelos ya sean asiático, chileno, cruceño; o, a su vez neoliberal o social-comunitario.

Me animé cuando encontré una excepción: un modelo como una narrativa de éxito que puede ser explicable y, tal vez, replicable. Para no entrar en un dilema profesional, no incluí la palabra “modelo” en mi capítulo, donde traté de usar sólo las herramientas de mi profesión. Por eso, tomo un modelo como una narrativa (o mística) que impulsa las acciones de quienes vivimos en esta parte del país.