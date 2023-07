Los dictadores no hablan

El conocido periodista Jorge Ramos en el 2019 se propuso entrevistar a Nicolás Maduro, y apenas comenzó la conversación, previamente acordada, no solo que el dictador interrumpió el trabajo periodístico sino también secuestró el material y ordena detener al comunicador y a su equipo. Toda esta odisea Jorge Ramos la ha convertido en un libro: 17 minutos, entrevista con el dictador, donde cuenta todos los detalles, previos y posteriores, de la abortada entrevista, y cómo sale escapando de Caracas.

Los hombres fuertes no hablan… hasta que quieren o tienen que hacerlo. Las entrevistas son como toda relación: para que funcionen, las dos partes tienen que quererla y las dos partes deben creer que les va a beneficiar. Maduro, claramente, necesitaba una entrevista a nivel internacional para hacer conocer sus puntos de vista sobre la situación de Venezuela. Pero los dictadores, los caudillos, los autoritarios, los que tienen más poder del que les asigna una Constitución y los que acumulan puestos y fuerzas que no les corresponden suelen ser muy cautos al hablar en público o dar entrevistas. La verdad es que no la necesitan porque si tienen algo que comunicar basta con utilizar los medios de comunicación del Estado para enviar sus mensajes y sin que nadie los cuestione.