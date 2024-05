Los dólares ajenos no se deberían tocar

En los últimos días hemos escuchado a las autoridades del gobierno, endilgar la responsabilidad del problema de la escasez de divisas (dólares o euros) a los exportadores bolivianos, a quienes se les acusa de no ingresar al sistema financiero las divisas con las que les pagan sus exportaciones. Al respecto cabe señalar que no existe ninguna norma que obligue al exportador a retornar sus dólares al país y liquidarlas en la banca local, siempre y cuando estén en cuentas extranjeras a nombre del exportador declaradas fiscalmente en la contabilidad de la empresa, de otra forma seria una fuga de divisas.

Cada empresa tiene la responsabilidad de precautelar su capital y sus reservas, en razón a los compromisos y obligaciones asumidos con los socios que han invertido en ella, con los trabajadores que reciben un salario, con los proveedores quienes confían en la compañía y finalmente con los clientes que consumen sus bienes o servicios. En el caso de la empresa exportadora, debe asegurarse que las divisas que ingresa al sistema financiero nacional estarán disponibles en los tiempos y los costos que esta requiera, si esto no es posible, como sucede actualmente en el país, no se le puede negar a las empresas el derecho a resguardar su capital y la continuidad de sus operaciones manteniendo sus divisas en el exterior y retornando lo necesarios para la sostenibilidad de su negocio.

También es oportuno aclarar que no hay ninguna restricción ni ilegalidad en que las empresas o las personas puedan tener sus reservas o ahorros en moneda extranjera sean en bancos o en caja, o en definitiva debajo del colchón. De hecho, las circunstancias evidencian que las reservas en moneda extranjera en poder de las empresas o personas, además de proteger su valor, nos garantizan su disponibilidad, a diferencia de los ahorros en dólares que se tienen en el sistema financiero, que en la práctica están inmovilizados al no poderse disponer de ellos.

Al parecer estamos en vísperas de un “cepo cambiario” como el ocurrido en Argentina, donde se obliga a los exportadores a liquidar sus divisas en el sistema financiero, se restringe el acceso a los importadores y se prohíbe su venta a las personas particulares, salvo casos de extrema necesidad, previa solicitud y autorización en manos de burócratas corruptos. La experiencia demuestra que esta medida extrema no resuelve el problema, por el contrario lo acrecienta, al reducir el flujo de divisas por una natural y previsible caída de las exportaciones y por el efecto en las expectativas de las personas, quienes encuentran la forma de obtener divisas de especulares, lo cual aumenta la devaluación de la moneda y en consecuencia reduce el poder adquisitivo del salario en moneda local.

Claramente la solución no pasa por obligar a exportadores a liquidar sus divisas en el sistema financiero, sino por darles la seguridad de que sus dólares estarán disponibles sin mayor demora ni costos excesivos, para lo cual el Banco Central debe entregar mayor cantidad de divisas en los bancos, pagando lo que les debe (2.600 millones de dólares), reponiendo el descalce con fondos concursables en el FMI destinados a estabilizar la Balanza de Pagos, y por sobre todo no seguir gastando recursos en compras de plantas industriales estatales ni en comisiones subsidiadas a intermediarios en la importación de combustibles. En definitiva el problema no está en sus efectos, sino en las causas que se deben atacar de inmediato.