Los egos destruyen la unidad

De igual forma, los seres humanos tienen un ego que gestionado de manera sana le impulsa para distinguirse de otros, expresar ideales y accionar para obtenerlos dentro de la sociedad, sin embargo, cuando no es gestionado saludablemente puede llevar a la persona a una ceguera destructiva tanto para el individuo y su entorno; por ende, cuando el egocentrismo domina a una persona que tiene el poder económico o político las consecuencias tienen un rango mayor de destrucción, ejemplo de ello en la actualidad es Rusia y Ucrania con Putin; Argentina con la actual vicepresidenta y en Bolivia donde dentro del actual partido de gobierno, existen luchas de poder político impulsadas por los egos de los dirigentes; sin olvidar que en Santa Cruz los dirigentes de los diferentes niveles de gobierno incentivados, entre otras cosas, por el ego, no se logran poner de acuerdo para no perder el protagonismo de la acción en buscar lo mejor para el departamento y Bolivia.

Partiendo de esta situación es necesario que los ciudadanos tengan conciencia en qué momento el líder o dirigente está actuando por el bien común o para alimentar su ego, y poder decidir en apoyar o no sus propuestas; realmente no es sencillo hacer la diferencia pero es posible, porque recuerden queridos ciudadanos el ego del político necesita adeptos para ser alimentado y al no ver adeptos en sus propuestas automáticamente las cambia para no perder protagonismo, llevándolo a actuar por el bien de los ciudadanos y no para su ego o adeptos.