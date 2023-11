En Bolivia – por lo menos en lo que me consta – la mayoría de los embajadores los nombraba el presidente. Pero, no solo eso, sino que hasta los cargos subalternos (ministros, consejeros, secretarios, cónsules), eran confirmados por el jefe de Estado. Un funcionario diplomático podía estar con todos sus papeles en regla para partir a su destino, pero tenía que sufrir hasta que el nombramiento regresara del Palacio de Gobierno con la firma presidencial. Muchas veces se dio con que, el presidente, por algún motivo, no firmaba el nombramiento y el aspirante debería esperar hasta que se produjera una nueva gestión gubernamental para volver a probar suerte.