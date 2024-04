Los empresarios plantean congelar el incremento salarial en esta gestión

El ejecutivo, quien prefirió mantener su nombre en reserva, coincidió con otros nueve gerentes y presidentes de empresas del eje troncal del país. La mayoría considera que el incremento al Salario Mínimo Nacional (SMN) debe ser igual o inferior a la inflación de 2023 y, otros, simplemente prefieren que no haya incremento.

El gerente de la industria de bebidas, manifestó que cualquier incremento salarial derivará en una recesión e inflación dado que estos incrementos no son los únicos que las empresas vienen sufriendo.

“El Gobierno tiene que mirar el incremento como un tema eminentemente económico y no político. Es un ajuste que se da todos los años en función a la inflación, pero lo que tiene que sacarse es la politización del tema, porque eso ha ocurrido en el pasado”, expresó un empresario del sector agroindustrial, que también prefirió reservar su nombre.

Un director de una importante cadena de retail aseveró que en lo que va del año ya se hizo un recorte de personal a escala nacional, debido a la falta de competitividad que ocasiona la escasez de dólares. “Si hay un incremento salarial, con lo que la gente no está comprando más que lo necesario y yéndose a comprar lo más económico, se complica más la cosa de lo que ya está”, reveló, mientras otro ejecutivo del mismo sector aseveró que no está de acuerdo con un incremento salarial, por lo menos este año.

“No hemos tenido recortes (de personal) y no hemos contratado últimamente. Si alguien se jubila o se retira, no estamos en condiciones de reponer, solo tenemos que ajustarnos y esforzarnos más para suplir esa falta”, subrayó el empresario.

¿Congelar el incremento salarial?

Un empresario del sector gastronómico -también pidió reserva de su nombre- calificó de “totalmente dañino” un incremento salarial en este tiempo, sobre todo para el sector gastronómico. “Los productos nacionales (insumos) están subiendo entre el 15 y el 20% y los internacionales entre el 25 y 50%. Entonces, y lastimosamente, al haber una competencia desleal, por haber muchos lugares que no facturan, hace que seamos mucho menos competitivos. No podemos subir precios y nuestro margen de utilidades se va a lo mínimo (...) Hemos reducido personal y no hemos podido volver a contratar”, lamentó.