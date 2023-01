Los errores políticos se pagan caros

Yo no sé, pero el no haber calculado el costo político que le iba acarrear el secuestro y la prisión del gobernador Luis Fernando Camacho, al actual presidente del Estado realmente deja mucho que desear de sus habilidades para lidiar con tácticas y estrategias políticas. Y es que además de abusiva la detención es descabellada y que fue posible con la ayuda de ese juez abyecto, que ordenó la prisión de Camacho, en el caso “ Golpe 1”.

Tengo mis dudas de que Arce Catacora sea ingenuo, pero que esta vez demostró un altísimo grado de asnería no se puede negar. Antes del secuestro de Camacho su popularidad en Santa Cruz (primera quincena de diciembre) alcanzaba el setenta por ciento. Hoy si bien no existe medición todavía, me animo a suponer que esa popularidad debe estar bordeando el noventa por ciento, mientras que el presidente Luis Arce Catacora ha caído, estrepitosamente, al peligroso número del veintiséis por ciento de popularidad a nivel nacional. Es decir, su popularidad se desplomó no porque solamente apresó a Camacho, sino porque además demostró la cara siniestra de un régimen dictatorial, opresor y abusivo. Eso molesta a la gente y no va a existir bono o dádiva que mejore la popularidad de este aprendiz de político.