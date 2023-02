Los ingresos netos de las Reservas Internacionales cayeron hasta un -35% en los últimos ocho años

Érase una vez un país con ingresos altos, que incluso su presidente se jactaba de ello. Érase una vez un país que logró acumular reservas tan altas, que comenzó a gastar y gastar. Y no es un cuento, sino la realidad boliviana. El país pasó de tener, en su época dorada, más de $us 15.000 millones en las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB) a $us 3.538 millones. La caída se debe a la merma de los ingresos netos del ente emisor, entre 2013 y 2021, en un 35,38%, según datos extraídos de los informes de Administración de las Reservas Internacionales, que publica la Gerencia de Operaciones de la entidad.



Para esta nota se revisó el reporte anual hasta 2021, porque solo hay un informe parcial al primer semestre de 2022 sobre los movimientos realizados con las RIN.

Los ingresos netos son la diferencia entre lo que recibe el BCB, por concepto de exportaciones de gas natural y créditos, frente a sus egresos o gastos, como el pago de la deuda externa y el subsidio a los combustibles. Además, de otras salidas de divisas como la demanda de dólares y las importaciones.



De la bonanza a la actualidad

El Estado boliviano tuvo una época dorada de ingresos altos, que incluso era motivo de orgullo del Gobierno. Así, el 22 de febrero de 2019 — en el aniversario del Estado Plurinacional— el entonces presidente Evo Morales dijo: “Bolivia tiene las Reservas Internacionales Netas (RIN) más alta de América del Sur”. Los datos de aquella época sustentaban la premisa del exmandatario.

En 2018 el país logró — según cifras de la BCB— $us 8.946 millones de reservas, equivalente al 21,4% del Producto Interno Bruto (PIB), estando por encima de países como Perú que, en ese año, tenía un 21,2% y Brasil (17,8%). El PIB son todos bienes y servicios que produce un país.

Las RIN llegaron a su pico máximo en 2014 al llegar a $us 15.122 millones. Después fueron mermando. En 2021 cerraron a $us 4.752 millones y el año pasado siguieron la ruta descendente al llegar a $us 3.796 millones.

En el primer mes de 2023, las RIN se recuperaron levemente llegando a los $us 3.538 millones, pero de esa cantidad solo $us 372 millones, estaban en divisas. Cuando el país alcanzó el cenit económico logró acumular más de $us 13.000 millones de sus reservas en efectivo.

Para el economista, Napoleón Pacheco las RIN están en un nivel crítico y observó que la mayoría de estos recursos fueron usados para apoyar los gastos del Estado, tanto en el pago del servicio de la deuda externa como en la subvención de combustibles. A estos dos factores, el especialista suma los créditos que otorgó el Banco Central a las empresas públicas.

En total, según cifras del ente emisor, el saldo de la deuda pública de las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE) es de Bs 36.703 millones, lo que equivale a $us 5.273 millones.

Desde el BCB aclararon que estos recursos no provinieron de las reservas internacionales, sino que se efectuaron en bolivianos.

Ingresos y egresos de las RIN

Entre 2013 y 2021, los compromisos (egresos o gastos) de las RIN aumentaron mientras que sus ingresos cayeron por la reducción de las exportaciones de gas.

En 2013 a las bóvedas del BCB llegaron a $us 5.955 millones. De esa cifra un 71% — $us 4.287 millones— fue por la comercialización de los hidrocarburos.

Al año siguiente, 2014, el aporte de las exportaciones de gas representó un 77,2% de todas las reservas; es decir, que de los $us 6.570 millones que ingresaron, $us 5.075 millones fueron gracias a la comercialización de este producto. Siendo este el pico más alto del aporte petrolero a las RIN.

En 2015 la participación gasífera fue de un 66,08%. Al siguiente año la contribución, según datos del BCB, se redujo a un 51,45%. Incluso las RIN tuvieron un saldo negativo porque los ingresos fueron menores a los egresos.

En el último año de Evo Morales en el poder, la participación de estas exportaciones se redujo al 45,69%. Durante 2020, las ventas hidrocarburíferas representaban el 41,4% de los ingresos de las RIN.

En 2021, la contribución del gas fue del 42,5%, según los datos publicados por el Banco Central.

Los ingresos pasaron de $us 6.570 millones, durante 2014, a $us 4.322 millones en 2021. Es decir, una caída del -34,2 %.

La merma más fuerte sucedió en 2016 a las RIN, ese año, ingresaron $us 2.921 millones. Después se estabilizaron, pero con cifras menores con relación a los años de bonanza económica.

En contrapartida, los egresos amentaron. En 2013 eran de $us 3.109 millones, en la siguiente gestión crecieron a $us 3.959 millones.

El año donde los gastos fueron más altos fue en 2017, llegando a $us 4.793 millones. Entre 2018 y 2021, las obligaciones pagadas con las RIN oscilaron entre los $us 3.000 y $us 4.000 millones.

Ingresos netos

Los datos muestran una reducción de la principal fuente de robustecimiento de las RIN; los ingresos netos.

En 2013 los ingresos netos llegaron a $us 2.846 millones. Un año después ingresaron otros $us 2.611 millones. Después hubo dos años en los que se registraron déficits. En 2015, las entradas netas tuvieron un saldo negativo de $us -255,2 millones. Esta situación escaló a $us -1.794 millones en la gestión 2016.

Estos ingresos fueron mejorando, pero lejos de los registros del pasado. Si compara el año de mayores entradas (2013) con el 2021— ese año se reportó ingresos netos por $us 1.839 millones- se observa una caída del 35,38%.

El BCB indicó que, hasta el 24 de enero de 2023, las RIN ascienden a $us 3.872 millones y están conformadas por divisas, reservas valuadas en oro y Derechos Especiales de Giro (DEG).

El especialista en finanzas, Jaime Dunn, sostuvo que la mayoría de los recursos de las RIN se destinaron para financiar el gasto público, como el subsidio a los combustibles y la deuda externa.

En respuesta, el ente emisor informó que el servicio de la deuda externa, que incluye la amortización del capital y el pago de intereses, entre 2013 y octubre de 2022 alcanzó a $us 6.995 millones.

El especialista Napoleón Pacheco, sostuvo que ante la caída de las reservas el BCB comenzó a establecer medidas desesperadas para incrementarlas, como dar un mejor tipo de cambio a los exportadores, tratar de captar divisas de las remesas y enviar un proyecto de ley para monetizar el oro, que tiene el ente en sus bóvedas.

Desde el BCB indicaron que este proyecto apunta “básicamente a coadyuvar a la recuperación de la economía nacional con un nivel de reservas bastante importante. Esta propuesta de norma fue presentada en la gestión 2021”.

El proyecto es rechazado por el Congreso que paradójicamente tiene, en su mayoría, legisladores afines al partido de Gobierno.

“De haberse aprobado esta ley en 2021, el BCB hubiera podido comprar un 20% del oro exportado, y el saldo de RIN en 2022 hubiera registrado un aumento importante. Asimismo, habría podido realizar operaciones financieras para fortalecer la liquidez de las reservas internacionales, como ocurre en las diferentes economías del mundo”, indicaron desde el BCB.

Sobre el tipo de cambio a los exportadores, la institución dijo que “esta busca coadyuvar a este importante sector a mantener los buenos resultados ya observados en las dos últimas gestiones". Para 2023, este sector se encuentra expuesto a diferentes factores tanto de origen externo, (la guerra en Europa) e internos, como los paros cívicos y protestas sociales.

Para saber

Deuda externa. Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB) el pago de la deuda externo paso de $us 278 millones, en el 2013, a $us 829 millones en 2021. Al primer semestre de 2022, el gasto en este servicio fue de $us 448,4 millones.

Tipo de cambio normal. Desde el ente emisor señalaron que la mayoría de instituciones del Sistema Bancario, en sus mercados estándar, cotiza su tipo de cambio de venta desde finales de 2011 a 6,97, por lo que esta situación es totalmente normal y dentro de los límites determinados por el BCB. Recientemente analistas, indicaron que ante la caída de las RIN no se garantizaría la sostenibilidad del tipo de cambio en el país.

Caída temporal. Desde el BCB dijeron que la caída de las RIN “es transitoria y obedece a factores exógenos relacionados con el contexto internacional adverso que sufre la economía como el incremento de los precios internacionales de los carburantes”. Uno de estos factores, según el ente emisor son la Guerra entre Rusia y Ucrania, y los problemas políticos que se registran en Perú.

