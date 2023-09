Los jesuitas elegirán la prevención para evitar la pederastia

Sobre todo, como sucede en todas las inclinaciones e impulsos que atormentan a los humanos, éstos no están de acuerdo con lo racional; así, la voluntad humana que determina la comisión o no de un acto ominoso, no siempre coincide en todo con las leyes de la razón, por lo tanto, no es posible confiar en que la voluntad humana obedezca exclusivamente a lo que le presenta la razón.