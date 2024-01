Los lamentos del lobo

Si no lo conociéramos a Evo Morales, muchos quedaríamos consternados de sus lamentos o hasta algunos nos pondríamos a llorar. Habla desde su radio Kawsachum Coca, en su programa dominical, y deja la impresión de que un honrado e inexperto, además de probo ciudadano, ha sido víctima de engaño por gavillas de maleantes que lo atormentan, que lo traicionan y que abusan de su inocencia. Esto es como para morir de risa. Si no fuera que de por medio se juega la suerte del país, cuando menos de la democracia, reiríamos ante un pícaro que miente descaradamente (la mentira ha sido su impronta) y que deja la impresión de que está empezando a desvariar.

Hay que tener mucho cuidado de que “el Evo” quiera incendiar el país para lograr su propósito. Que envíe su gente a Sucre con el mandato de hacer cambiar la sentencia del Tribunal Constitucional, es provocar una insurrección. Como es sedición lo que pretende hacer en el resto de los departamentos del país, empezando por Santa Cruz, que ya desea verla arder o cuando menos bloqueada por todos sus costados. Eso huele a golpe de verdad, no al golpecito que se inventó el 2019 para huir. Ese es su método cuando no está en el poder. Morales ya quiso derrocar a Banzer sin lograrlo, participó en la caída de Sánchez de Lozada, y por supuesto que provocó la renuncia de Mesa. Ahora quiere la cabeza de Arce, que sería su tercera víctima. El lobo que se lamenta tanto, el lobezno inocente, es capaz de las peores acciones.

¿Cómo es posible que el ex presidente afirme que no sabía quién era Luis Arce Catacora, hasta ahora que le han contado? ¿Nada sobre su ministro estrella que lo acompañó durante 14 años? Es que las cosas que suceden en Bolivia son de risa, si no fuera que se está jugando el destino del país. Estamos rodeados de chacoteros. Se queja Evo Morales de que el “pequeño Lucho” hubiera sido un neoliberal atroz, un traidor solapado, que sirvió a Paz Estenssoro, Paz Zamora, Banzer, Tuto y Mesa. ¡Pero claro! ¡Así fue nomás! Si era un empleado público del montón. ¿De dónde piensa “el Evo” que apareció su ministro de economía? ¿Del cielo? ¿Acaso no sabía que había pertenecido, además, al PS-1? Este señor, que es “más vivo que una ardilla” al decir de un escritor, ¿no iba a saber de dónde procedía cada uno de sus ministros? Eso es gana y gusto de quejarse; es un digno representante del “lamento boliviano”.