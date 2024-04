Los libertarios y la diplomacia

Pero esta intervención militar ecuatoriana a “territorio” mexicano (de acuerdo a la normativa internacional, las embajadas diplomáticas son consideradas como territorio del país representado), no es algo inusual ni un “accidente”, está muy relacionado al proceder de los “libertarios” o más conocidos como antisocialistas.

No olvidemos como en la asonada de 2019, un grupo radical de los denominados “pititas” cercaron la embajada y domicilio de la embajadora de México, con actitudes violentas, destrozaron movilidades diplomáticas se tomaron las atribuciones paramilitares o parapoliciales de revisar dichos vehículos, con el pretexto de que en dichas movilidades podían “escapar” los masistas refugiados.

No conforme con demostrar la violencia que podían ejercer impunemente, pedían al entonces ministro de Gobierno Arturo Murillo, que se intervenga la embajada mexicana, tal y como intervino el gobierno ecuatoriano, ¿coincidencia?

Pero este accionar no solo va con la violencia armada, tenemos también, como Milei insulta a presidentes electos democráticamente, como Petro y López Obrador, tachándolos de “ignorantes”, en la formación diplomática, no es posible el que un mandatario insulte a su similar todo por no compartir sus ideas, faltar al respeto a mandatarios es también faltar al respeto a la población que los eligió.