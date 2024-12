¿Los magistrados del TCP pretenden ser reelegidos?

Con la Sentencia Constitucional (SCP) 776/2024-S4, el TCP le entregó a los arcistas el control sobre el MAS-IPSP, por lo que son estos quienes ahora podrán postular candidatos por este partido político para las Elecciones Generales 2025, dándoles así un triunfo rotundo sobre los evistas. Para que Evo Morales no sea un rival en los comicios, mediante el Auto Constitucional (ACP) 83/2024-ECA, el TCP imposibilitó, por otro lado, la postulación de Morales a la Presidencia, por lo que, así este lograra conseguir otra organización política, no podría postular más a ese cargo.

Ambas resoluciones constitucionales contienen decisiones forzadas. La primera es extrema, ya que parece haber sido elaborada por operadores políticos en lugar de por técnicos del TCP, pues no tiene carácter de decisión judicial, sino de decisión política. La segunda convierte una mención de lo dicho de paso (obiter dictum) en la SCP 1010/2023-S4 (III.5.2), en precedente constitucional, lo cual no corresponde. Entre esto, si bien en los argumentos previos se menciona que la reelección de los magistrados podría ser únicamente si es para otro tribunal y no para el que ejercen, en la decisión misma el TCP no lo menciona. Sólo dice que el ejercicio del periodo de mandato de las autoridades judiciales electas puede ser “únicamente por dos periodos, sean estos continuos o discontinuos sin posibilidad de ampliarse a un tercer mandato”, no pudiendo ejercer esos cargos “por más de doce años” (ACP 83/2024-ECA).